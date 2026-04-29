Vertigo gençlerde de yaygınlaşıyor: Uzmanı uyarıyor

Ülkemizde her 10 kişiden birinde görülen vertigo (baş dönmesi) son yıllarda hızla yaygınlaşıyor. Yanlış yaşam alışkanlıklarının etkisiyle gençlerde de sık rastlanan vertigonun bir hastalık değil, önemli bir belirti olduğunu vurgulayan Acıbadem Ataşehir Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Sürmeli, “Vertigo, kişinin kendisinin ya da çevresindeki nesnelerin döndüğünü hissetmesidir. Bu durum tek başına bir hastalık değil, altta yatan başka bir sağlık sorununun habercisidir” diyor.

Vertigo yüzde 85 iç kulaktan kaynaklanırken, yüzde 15’i beyinle ilgili hastalıkların belirtisi olabiliyor. Baş dönmesi baş hareketleriyle tetikleniyor, kulak çınlaması veya işitme kaybı eşlik ediyorsa KBB uzmanına; şiddetli baş ağrısı, uyuşma, güçsüzlük, çift görme gibi nörolojik belirtiler varsa Nöroloji uzmanına başvurulmalıdır.

Vertigo her hastada aynı şekilde ortaya çıkmıyor; bu durum tanıyı zorlaştırabiliyor. Doç. Dr. Sürmeli, vertigoyu tetikleyen 10 hatayı şöyle sıralıyor: Yataktan hızla kalkmak, başı ani çevirmek, aşırı tuz tüketmek, yetersiz su içmek, uzun süre ekran başında hareketsiz kalmak, yetersiz uyku, hareketsiz yaşam, stres, düzensiz beslenme, aşırı kafein ve alkol tüketimi.