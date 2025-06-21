Vesim Esed Tutuklandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, savaş suçlarına karıştığı ve ülkenin en büyük uyuşturucu şebekelerinden birinin elebaşı olduğu bilinen, devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni Vesim Esed'in düzenlenen güvenlik operasyonuyla tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın Telegram kanalında yayımlanan açıklamaya göre, Vesim'in Genel İstihbarat Teşkilatının, İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerle işbirliği içinde yürüttüğü operasyon sonucu yakalandığı duyuruldu.

Haberde, "Genel İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı ilgili birimlerle işbirliği içinde, eski rejim döneminde birçok suça karışmış ve en önde gelen uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak bilinen suçlu Vesim Esed'i pusuya düşürerek yakalamayı başardı." ifadeleri yer aldı.

Vesim Esed

1980 doğumlu, evli ve Tartus'ta ikamet eden Vesim Esed, yıllardır Suriye merkezli uyuşturucu ticaretinin baş aktörlerinden biri olarak biliniyordu.

Devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni olan Vesim Esed, ABD ve AB'nin yaptırım listesinde yer aldı.

Özellikle uyuşturucu hap üretimi ve kaçakçılığıyla öne çıkan Vesim Esed, bu ağın hem finansal hem de lojistik olarak en kritik isimlerinden biri olarak görülüyordu.