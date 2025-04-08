Ataşehir'de Sokak Hayvanları için Vetmobil Hizmete Girdi

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Vetmobil, 11 Nisan'a kadar ilçenin çeşitli mahallelerinde sokak hayvanlarının muayene, tedavi ve aşılama işlemlerini ücretsiz olarak yapacak.

Sokak hayvanlarının sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla önemli bir adım atan Ataşehir Belediyesi, ilçedeki sahipsiz ve yaralı hayvanların tedavilerini sağlamak için yeni hayvan ambulansını hizmete başlattı. Ambulans içerisinde bulunacak veteriner hekimler, Ataşehir'in mahallerinde sokak hayvanlarının tedavi, muayene ve aşılama gibi sağlık hizmetlerini gerçekleştirecek.

Her hafta farklı mahallelerde, farklı güzergahlarda hizmet verecek VetMobil aracı, sokak hayvanları için sağlıklı yaşam koşullarını sağlamış olacak.

VetMobil'in 11 Nisan'a kadar hizmet vereceği güzergah ise şöyle olacak:

-8 Nisan Salı günü (bugün) Yeniçamlıca– Mevlana Mahallesi, Acarlar Sitesi Son Durak (Dursunbey Cad.), saat 10.30-16.30

-9 Nisan Çarşamba günü Barbaros Mahallesi, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı (Şebboy Sokak), saat 10.30-16.30

-10 Nisan Perşembe günü Fetih Mahallesi, Buhara Parkı, saat 10.30-16.30

-11 Nisan Cuma günü Mustafa Kemal Mahallesi, İBB Deprem Parkı (Deniz Gezmiş Parkı), saat 10.30-16.30

Vatandaşlar, haftalık olarak güncel güzergah bilgilerini, Ataşehir Belediyesi'nin internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden öğrenebilecek.