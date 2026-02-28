VEX Robotics Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

VEX Robotics Türkiye Şampiyonası Başladı

28.02.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YETEV, Intechne ve Educat işbirliğiyle 120 robot takımı VEX Robotics Türkiye Şampiyonası'nda yarışıyor.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV), Intechne ve Educat işbirliğiyle düzenlenen dünyanın en büyük robotik organizasyonu ünvanına sahip VEX Robotics'in Türkiye Şampiyonası başladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120 robot takımı, ABD'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na (VEX Worlds) katılabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda gençlerin teknoloji üreten, sorgulayan ve tasarlayan bireyler olarak yetişmesini hedefleyen etkinlikte, 3 bin 500'ü aşkın öğrenci ve mentör, hazırladıkları robotlarla arenaya çıkıyor.

Lise (VEX V5) ve İlkokul/Ortaokul (VEX IQ) olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen şampiyonada, aylar süren bölgesel turnuvalarda başarı gösteren takımlar, mekanik tasarım, otonom yazılım geliştirme ve stratejik planlama becerilerini sergileyecek.

Dereceye giren ve ödül alan takımlar, Türkiye'yi ABD'nin St. Louis şehrinde düzenlenecek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük robotik turnuvası VEX Robotics World Championship'te temsil etme hakkı kazanacak.

"Başımıza icat çıkartın"

YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük kapalı spor salonu Sinan Erdem'de VEX Robotics Türkiye ve YETEV işbirliğiyle VEX Robotics Türkiye'nin finalini gerçekleştirdiklerini ve bundan onur duyduklarını söyledi.

Şampiyonaya 120'nin üzerinde takımın, 3 bin 500'ün üzerinde öğrenci, öğretmen ve velinin katılacağını belirten Tüfekçi, çocukların bilimi yaşaması ve hayatlarını bu çerçevede yönlendirmesi için güzel etkinlik yaptıklarını dile getirdi.

Tüfekçi, "Eskiden babaannelerimiz bize 'İcat çıkartma.' derdi. Biz çocuklarımıza, 'Lütfen başımıza icat çıkartın.' diyoruz. İşte bugün buradaki çocuklar, başımıza icat çıkartan çocuklar. Günlerce, aylarca çalışıyorlar. Her biri okulunda yüzlerce defa deneyip belki başarısız oluyorlar ama bugün bu gördüğümüz çocuklar deniyorlar." ifadelerini kullandı.

Tüfekçi, yapay zeka çağında her şeyin olabildiğince hızlı geliştiğinin altını çizerek, "Böyle bir dönemde gençlerimizi, çocuklarımızı YETEV ailesi olarak önemsiyoruz. Aslında geleceğe bilimi tüketen değil, bilim üreten yeni nesiller yetiştirmek hedefimiz. Teknolojiyi aslında üretici olarak kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cep telefonunun ve dijital dünyanın çocukları adeta esir ettiğini vurgulayan Tüfekçi, "Çocuklarımızı, robotlar yaparak, teknolojiyi üst düzey kullanarak ve gelecekte gerçekten insan hayatını şekillendiren, insan hayatını kolaylaştıran birey olarak yetiştirmek gibi hedefimiz var. Günün sonunda buradaki hiçbir çocuğumuz yenilmiş olmayacak. Her bir çocuğumuz sonuncu da olsa hiçbir şekilde burada yenilgi yok. Kazanan biziz, kazanan çocuklarımız ve ülkemiz oluyor." dedi.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VEX Robotics Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:43
İsrail’in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney’den haber var
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:11:20. #.0.4#
SON DAKİKA: VEX Robotics Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.