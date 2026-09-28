Vezir Parlak, Hakkari KYK yurdundaki öğrencilerin su sorununun çözülmesini istedi - Son Dakika
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Vezir Parlak, Hakkari KYK yurdundaki öğrencilerin su sorununun çözülmesini istedi

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Vezir Parlak, Hakkari KYK yurdundaki öğrencilerin su sorununun çözülmesini istedi
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DEM Partili Vezir Parlak, Hakkari KYK yurdundaki öğrencilerin su sorununa tepki gösterdi. Temiz suya erişimin temel hak olduğunu belirten Parlak, sorunun gecikmeden çözülmesini, valiyi aklamaya çalışan muhtarların ders almasını istedi.

(HAKKARİ) - DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Parlak, Hakkari'de KYK yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin yaşadığı su sorununa tepki gösterdi. Parlak, temiz suya erişimin temel bir hak olduğunu belirterek, sorunun gecikmeden çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari'de KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri su sorununu çözmeyen yetkililere tepki gösteriyor. Bu haklı tepkilerinde onların yanındayız ve sorunun çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Birkaç ay önce Hakkari'nin su sorunu gündeme geldiğinde Valiyi aklamak için açıklama yapan bir grup muhtar bu görüntülerden ders almalıdır. Halka hizmet etmek için seçilen kişiler birilerine yaranmak için sorunların üstünü örterse o sorunlar daha da büyür. Temiz suya erişim en temel insan haklarından biridir. Hakkari'nin su sorunu vakit kaybetmeksizin çözülmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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