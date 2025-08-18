Vezirköprü\'de Arkeoloji Çalıştayı Düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılında "Vezirköprü Arkeoloji ve Kültürel Miras Çalıştayı" düzenlendi.

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon gazetecilere yaptığı açıklamalarda Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılında tarihe ışık tuttuğunu dile getirdi.

Yapılan kazılarda çıkan verilere dayanarak Hititlerin kutsal kentinin Nerik olduğunu kesinleştirdiklerini dile getiren Czichon, "Burada şimdiye kadar 26 çivi yazısı tablet parçaları bulduk. Onun bir kısmı sergi salonunda sergileniyor. Tabletlerde Nerik'in hava tanrısından bahsettiğinden dolayı Nerik olduğunu kesinleştirdik." dedi.

Nerik'te bir kutsal pınarın olduğunu ve onu da çivi yazılarından tanıdıklarını anlatan Czichon, şunları dile getirdi:

"Bu pınarın yerini Oymaağaç Höyüğü'nde bulduk ve 9 yıl boyunca onu kazdık. Bir sürü sıkıntıları yaşadık çünkü yer altına giden bir tünel. Bu kutsal havuzun içinde hiç beklemediğimiz bir botanik hazinesi diyorum yani hazine duyunca insanlar genellikle altın, gümüş bekliyorlar. Ama bizim hazinemiz işte bu botanik malzemeler, ahşap malzemeler. Yani tarımdan kalan bir çapa mesela, dünyada belki üç tane var, ikisi Mısır'da, birisi bizde. İşte tezgah, dokuma tezgah malzemeleri var. Bir boyunduruk parçası var. Bir sapan ucu var. Hepsi ahşaptan. Çok nadir buluntular olduğunu diyebiliriz. ve bunlar bu havuz içinde çıkmış. Onlar Hitit dönemine ait değil, Demir Çağı olarak tarihleniyor çünkü Demir Çağı'nda bu pınarı kullanmışlar ve sonra depo olarak kullanmışlar."

" Karadeniz'in en eski fındığı Oymaağaç Höyüğü'nde diyebiliriz"

Oymaağaç Höyüğü kazılarında Nerik'te 3 bin yıllık fındık kabuğu bulunduğunu da hatırlatan Czichon, "Havuzun içinde fındık da bulundu ve Hitit olarak tarihleniyor. Çünkü biz radyokarbon tarihlemesi yaptırdık ve bize Hitit döneminde 15. yüzyıl tarihi verdi. Yani Karadeniz'in bilmiyorum belki de en eski fındığı Oymaağaç Höyüğü'nde diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın ilk oturumunda, "Geç Tunç Çağı Çanak Çömleği Işığında Hitit ve Kaşka", "Oymaağaç Höyük Öncesinde Nerik ve Kaşkalar: Hitit Belgelerinde Bir Kült Kenti ve Gizemli Halkın İzleri" ve "Oymaağaç Höyük ( Kuzeybatı) Son Dönem Kazı Çalışmaları" konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Programa, Samsun Vali Yardımcısı Hançer Baştürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, Samsun Müze Müdürü Kenan Sürül ve Nerik Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz ve ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru katıldı.

Çalıştay ikinci gününde Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam edecek.