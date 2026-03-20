Vezirköprü\'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Vezirköprü'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda gerçekleştirildi.

Vezirköprü Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen programa, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaya, bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayarak, katılımcıların bayramını kutladı.