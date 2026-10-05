Vezirköprü\'de Din Görevlileri Haftası\'nda Eşmeci\'ye teşekkür belgesi verildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Vezirköprü İlçe Müftülüğünce Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın önemine ilişkin sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Kaymakam Bayram Yıldız, burada yaptığı konuşmada, sosyal hayatın önemine değinerek din görevlilerinin toplumda önemli sorumluluk üstlendiğini söyledi.

İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı da camilerin toplumun her kesimini bir araya getirdiğini belirterek, haftanın dini ve manevi değerlerin hatırlanmasına, birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fatih Kurt, "Cami ve Sosyal Hayat" konulu konferans verdi.

Programın sonunda Yıldız ve Özkalaycı tarafından Kurt'a hediye takdim edildi.

Giresun'da düzenlenen Kadın Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Vezirköprü Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğreticisi Betül Eşmeci'ye de teşekkür belgesi verildi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, MHP İlçe Başkanı Hasan Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.