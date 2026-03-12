Vezirköprü'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bayram Desteği - Son Dakika
Vezirköprü'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bayram Desteği

Vezirköprü\'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bayram Desteği
12.03.2026 18:31
Ankara Vezirköprü Platformu, 555 öğrenciye bayramlık kıyafet ve harçlık hediye etti.

Ankara'da faaliyet gösteren Ankara Vezirköprü Platformunca, Vezirköprü'de eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alabilmeleri için hediye kartı ve bayram harçlığı dağıtıldı.

Platformun 12 yıldır sürdürdüğü gelenek kapsamında, bu yıl Vezirköprü'deki 27 okulda eğitim gören 555 öğrenciye bayramlık desteği ulaştırıldı. Hediyeler, platform başkanı Mustafa Sezer ve yönetim kurulu üyeleri tarafından öğrencilere teslim edildi.

Sezer, yaptıkları çalışmanın gelenek haline geldiğini belirterek, "Vezirköprü'de ilk ve ortaöğretimde eğitim gören yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik bayramlık giyim eşyası alabilmeleri için ilçe merkezindeki bir mağaza ile anlaşmalı hediye kartı ve bayram harçlığı etkinliğimizi 12'nci kez düzenliyoruz. Okullardaki öğretmenlerle iletişime geçerek ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ettik ve hediyelerini ulaştırıyoruz." dedi.

Sezer, çalışmaya destek veren Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata başta olmak üzere katkı sağlayan destekçilere teşekkür etti.

Platform Yönetim Kurulu Üyesi Yunis Kuzu ise bu yıl Vezirköprü'de bulunan 92 okul arasından kırsal ve merkezde yer alan 27 okulun seçildiğini dile getirerek, her yıl farklı okullara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kuzu, 1985 yılında Vezirköprü'de öğretmenlik yapan bir hayırseverin de kampanyaya destek verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hediye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bayram Desteği - Son Dakika

SON DAKİKA: Vezirköprü'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bayram Desteği - Son Dakika
