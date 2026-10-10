Vezirköprü\'de kanlıca mantarı tezgahlarda, kilosu 200-350 liradan alıcı buluyor

Vezirköprü'de kanlıca mantarı tezgahlarda, kilosu 200-350 liradan alıcı buluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kanlıca mantarı sonbahar mevsimiyle tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı. Yöre halkının ilgi gösterdiği, közde veya tavada pişirilen mantarın kilogram fiyatı satış noktası ve ürünün durumuna göre 200 ila 350 lira arasında değişiyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kanlıca mantarı, sonbahar mevsimiyle birlikte tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı.
Yöre halkının ilgi gösterdiği kanlıca mantarı (çıntar), doğal lezzetiyle sonbahar sofralarında yerini alıyor.
Genellikle közde veya tavada pişirilerek tüketilen mantar, ilçe pazarlarında alıcı buluyor.
Kanlıca mantarının kilogram fiyatı satış noktası ve ürünün durumuna göre 200 ila 350 lira arasında değişiyor.
Kaynak: AA
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