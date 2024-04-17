Vezirköprü\'nün tek kadın muhtarı Şerife Ak\'a mazbatası verildi

Ramazan Bayramı tatili boyunca mobil göç araçlarıyla denetlenen 40 binden fazla yabancının 2 bin 101'i kaçak çıktı

6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla yapılan denetlemelerde, 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'inin kaçak olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerin valilikler, Göç İdaresi Başkanlığı, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.