Vezirköprü\'nün tek kadın muhtarı Şerife Ak\'a mazbatası verildi

Vezirköprü'nün tek kadın muhtarı olan Şerife Ak'a mazbatası, Kaymakam Özgür Kaya tarafından verildi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Özesentepe Mahallesi muhtarlığına seçilen Şerife Ak, mazbatasını Kaymakam Kaya'dan aldı.
Kaya, kadınların medeni cesaret göstererek seçim yarışında kazanıp görev almalarının demokrasinin gelişmesi açısında çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Vezirköprü'de 161 muhtarlığımız içinde tek kadın muhtar seçilen Şerife Ak'ı kutluyor, başarılı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Ak da mahallesinde yaşayanların teveccühüyle muhtar seçildiğini dile getirerek, "Oy veren vermeyen seçmenlerimize teşekkür ederim. Mahallemin sorunlarıyla ilgilenip, sorunların çözümünde devlet kurumlarıyla mahallem arasında köprü görevi üstleneceğim. Mahallemizi hep birlikte güzelleştireceğiz." ifadesini kullandı.
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Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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