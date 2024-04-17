Vezirköprü'nün tek kadın muhtarı Şerife Ak'a mazbatası verildi - Son Dakika
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Vezirköprü'nün tek kadın muhtarı Şerife Ak'a mazbatası verildi

Vezirköprü\'nün tek kadın muhtarı Şerife Ak\'a mazbatası verildi

Özesentepe Mahallesi muhtarlığına seçilen Şerife Ak, Kaymakam Özgür Kaya tarafından mazbatasını aldı. Kaymakam Kaya, kadınların seçim yarışında kazanıp görev almalarının demokrasinin gelişmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Şerife Ak ise mahallesinde yaşayanlara teşekkür ederek, devlet kurumlarıyla işbirliği yaparak mahallenin sorunlarını çözeceğini belirtti.

17.04.2024 10:03
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Vezirköprü'nün tek kadın muhtarı olan Şerife Ak'a mazbatası, Kaymakam Özgür Kaya tarafından verildi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Özesentepe Mahallesi muhtarlığına seçilen Şerife Ak, mazbatasını Kaymakam Kaya'dan aldı.

Kaya, kadınların medeni cesaret göstererek seçim yarışında kazanıp görev almalarının demokrasinin gelişmesi açısında çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Vezirköprü'de 161 muhtarlığımız içinde tek kadın muhtar seçilen Şerife Ak'ı kutluyor, başarılı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ak da mahallesinde yaşayanların teveccühüyle muhtar seçildiğini dile getirerek, "Oy veren vermeyen seçmenlerimize teşekkür ederim. Mahallemin sorunlarıyla ilgilenip, sorunların çözümünde devlet kurumlarıyla mahallem arasında köprü görevi üstleneceğim. Mahallemizi hep birlikte güzelleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Özgür Kaya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü'nün tek kadın muhtarı Şerife Ak'a mazbatası verildi - Son Dakika

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