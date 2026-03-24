Vezirköprü'de Trafik Kazası: 19 Yaralı

24.03.2026 10:21
Samsun Vezirköprü'de 5 aracın karıştığı kazada 10'u öğrenci toplam 19 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi TIR garajı önünde meydana geldi. Çorum'dan gübre taşıyan kamyonun, Kızılcaören mevkisinden itibaren fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle duramayarak yaklaşık 5 kilometre kontrolsüz ilerlediği öne sürüldü. Kamyon, ilçe girişindeki ışıklarda duran öğrenci taşıyan minibüse ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait 55 BD 985 plakalı kamyonet ile boş olduğu öğrenilen 55 M 9009 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bahçekonak Mahallesi'nden öğrencileri okula götüren 55 PG 391 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki sitenin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bahçesine düştü. Kamyon daha sonra 57 ABR 291 plakalı TIR'a çarparak durdu. Kazada 10'u öğrenci olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Vezirköprü, Güvenlik, Hastane, Ulaşım, Güncel, Trafik, Samsun, Olay, Kaza, Son Dakika

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
Kremlin’i kızdıran İran iddiası Kesin bir dille yalanladılar Kremlin'i kızdıran İran iddiası! Kesin bir dille yalanladılar
Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
09:36
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü Basın açıklaması sırasında füze düştü
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:41
Çin’den İsrail’deki vatandaşlarına ’’ülkeyi derhal terk edin’’ çağrısı
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
