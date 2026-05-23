Vezirköprü\'ye Huzurevi İçin 192 Milyon Lira

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapımı devam eden Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesine 192 milyon 310 bin lira bütçe desteği sağlandı.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına proje için 192 milyon 310 bin lira bütçe aktarıldığını söyledi.

Yatırımın ilçe adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Gül, "Uzun yıllardır beklenen bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Büyüklerimizin huzur, güven ve konfor içerisinde yaşamlarını sürdürebileceği modern bir tesisi Vezirköprü'müze kazandıracağız inşallah." dedi.