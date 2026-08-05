Vezirköprü\'ye Yeni Müftü Atandı

??????? Samsun'un Vezirköprü ilçesine Müftü Muammer Özkalaycı görevine başladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesine atanan İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'dan boşalan göreve getirilen Muammer Özkalaycı, Vezirköprü İlçe Müftülüğündeki mesaisine başladı.

Son olarak Ordu'nun Gülyalı ilçesinde İlçe Müftüsü olarak görev yapan Özkalaycı, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü görevini tamamlayarak Vezirköprü'ye atandı.

Göreve başlamasının ardından açıklamada bulunan Özkalaycı, Vezirköprü'de hizmet edecek olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Vezirköprü oldukça kalabalık ve insanları cana yakın. Böyle bir ilçede görev yapacak olmaktan mutluyum." dedi.