Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Osman Güneren, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler'i makamında ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, TÜ ile VGM arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine değerlendirme yapıldı.
Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temennilerin dile getirildiği ziyaret, Rektör Hatipler'in Güneren'e hediye takdimiyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › VGM ve Trakya Üniversitesi'nden İş Birliği Zirvesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?