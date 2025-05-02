Vicdan Gemisi Malta Açıklarında Vuruldu - Son Dakika
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Vicdan Gemisi Malta Açıklarında Vuruldu

FFC, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Vicdan gemisini vurduğunu öne sürdü; yangın kontrol altına alındı.

02.05.2025 13:31
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(ANKARA) - Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) adlı sivil toplum grubu, Gazze'ye yardım götürmeyi planlayan aktivistlerin içinde bulunduğu Vicdan isimli gemilerinin günün ilk saatlerinde Malta açıklarında insansız hava araçları tarafından vurulduğunu bildirdi. Aktivistler, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu öne sürdü.

FFC, Vicdan (The Conscience) adlı gemilerinin gece yerel saatle 00: 23'te hedef alındığını ve hemen ardından gemiden SOS sinyali gönderildiğini duyurdu. FFC, Gazze'ye gitmeyi ve "İsrail'in yasa dışı ablukasına meydan okumayı" planladıklarını belirtti.

Malta hükümeti, gemide çıkan yangının gece kontrol altına alındığını ve can kaybı bildirilmediğini açıkladı ve gemide 12 mürettebat ve 4 aktivist bulunduğunu belirtti. Gemide toplamda 30 aktivist bulunduğunu bildiren FFC, sosyal medya platformu X üzerinden gemide çıkan yangını gösteren bir video yayımladı ancak can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Saldırının jeneratörü hedef aldığı ve geminin elektriksiz kaldığı, batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Saldırı anında gemi, Malta'nın 17 deniz mili (yaklaşık 31,5 kilometre) doğusundaydı. Koalisyon, SOS sinyaline Güney Kıbrıs'ın bir gemi göndererek yanıt verdiğini ancak bu geminin "kritik elektrik desteği sağlamadığını" belirtti. FFC, sivil gemilerinin bombalanması ve "uluslararası hukukun ihlali" nedeniyle İsrail büyükelçilerinin hesap vermesi gerektiği yönünde açıklama yaptı.

İsrail ordusu, saldırı iddialarına ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.

FFC, İsrail'in Gazze ablukasının sona erdirilmesi için kampanya yürütüyor.

Kısa süren bir ateşkesin ardından İsrail son iki aydır Gazze'ye açılan tüm geçişleri kapatarak gıda, yakıt ve ilaç dahil tüm yardım girişlerini durdurdu ve askeri operasyonlarını da yeniden başlattı. Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim 2023 saldırısının ardından başlayan savaşın başından bu yana Gazze'de en az 52 bin 418 kişi öldü.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Malta, Gazze, Son Dakika

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