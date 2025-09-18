Vidanjör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde vidanjörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Muharrem Çağlak'ın (60) kullandığı plakası öğrenilemeyen vidanjör, Gazi Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlak, kurtarılamadı.
