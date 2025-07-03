Vietnam-ABD Ticaret Anlaşması Desteklendi

HANOİ, 3 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam, ABD'yle yeni imzalanan ticaret anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lam, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Vietnam'ı piyasa ekonomisi olarak tanıması ve yüksek teknoloji ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldırması için Washington yönetimine çağrıda bulundu.

İki lider, önümüzdeki dönemde Vietnam-ABD kapsamlı stratejik ortaklığının güçlendirilmesine yönelik önemli açılım ve önlemleri de ele aldı.