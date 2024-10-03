Vietnam'da Kaplanlarda H5N1 Kuş Gribi Tespit Edildi

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HANOİ, 3 Ekim (Xinhua) -- Vietnam'ın güneyindeki ölü kaplanlardan alınan iki numunede H5N1 kuş gribi virüsüne rastlandı.

Vietnam medyasında yer alan haberlere göre Eylül başından bu yana ülkenin Dong Nai eyaletinde bulunan Mango Bahçeleri ekoloji merkezinde 20 kaplan ve bir leopar öldü.

Hayvanların, yerel bir şirket tarafından sağlanan tavuk eti ve tavuk kafalarını yedikten sonra yemek yemeyi reddettiği, yorgunluk belirtileri gösterdiği ve ateşlendikleri belirtildi.

Vietnam Haber Ajansı'nın haberine göre, Dong Nai Hastalık Kontrol Merkezi Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Bölüm Başkanı Phan Van Phuc, H5N1 virüsünün kaplanlara enfekte tavuk etinden bulaşmış olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Yetkililer, enfeksiyon kaynağını belirlemek için tavukların nereden geldiğini araştırdıklarını söyledi.

VnExpress'e göre, hayvanat bahçesi hastalığın yayılmasını önlemek için kapalı alanları dezenfekte ederek kaplanların bulunduğu bölgeyi izole etti.

Hayvanat Bahçesi yetkililerinden ziyaretçi sayısını kısıtlamaları ve enfekte hayvanlarla yakın teması olan 30 kişiyi takibe almaları istendi.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı son zamanlarda çeşitli bölgelerdeki kümes hayvanlarında bazı kuş gribi vakaları görüldüğünü bildirmişti.