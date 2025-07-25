Vietnam'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 16 Yaralı

HA TİNH, 25 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimindeki Ha Tinh eyaletinde enkaza dönen yataklı yolcu otobüsü, 25 Temmuz 2025.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, cuma sabahı erken saatlerde ülkenin orta kesimindeki Ha Tinh eyaletinde yataklı yolcu otobüsün devrilmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de ağır yaralandı. (Fotoğraf: VNA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)