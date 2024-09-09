Yagi Tayfunu'nda Köprü Çöktü: 3 Yaralı, 13 Kayıp - Son Dakika
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Yagi Tayfunu'nda Köprü Çöktü: 3 Yaralı, 13 Kayıp

Vietnam'da etkili olan Yagi Tayfunu'nda 375 metrelik Phong Chau köprüsünün araçların geçişi esnasında çökmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı ve 13 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

09.09.2024 21:37
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- Vietnam'da Yagi Tayfunu'nda köprü çöktü

HANOİ - Vietnam'da etkili olan Yagi Tayfununda 375 metrelik Phong Chau köprüsünün araçların geçişi esnasında çökmesi sonucu 3 kişinin yaralanığı 13 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Vietnam'da dün karaya çıkan ve son 10 yılda bölgede etkili olan en güçlü tayfunlardan biri olarak tanımlanan Yagi Tayfunu şiddetini kaybetse de etkisi sürüyor. Ülkenin kuzeyindeki Phu Tho eyaletinde bulunan Phong Chau köprüsünün araçların geçişi esnasında Yagi tayfununda rüzgarın şiddetine dayanamayarak çöktü. Vietnam Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc, tayfun nedeniyle Kızıl Nehir üzerindeki köprünün çöktüğü sırada köprüden geçen 10 araç ve 2 scooterın nehre düştüğünü açıkladı. Olayda can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini söleyen Ho Duc Phoc, 3 kişinin yaralanığını 13 kişinin de kayıp olduğunu sözlerine ekledi. Başbakan Yardımcısı açıklamasında 375 metrelik köprünün bir kısmının hala ayakta olduğunu bildirerek en kısa sürede bir duba köprü inşa edilmesi talimatını verildiğini aktardı.

Can kaybı 59'a yükseldi

Vietnam'da cumartesi günü karaya çıkan Yagi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 59' yükseldi. Ülkede büyük hasara yol açan tafunda 240'dan fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında bir yaşındaki bir çocuk ile yenidoğan bebeğin olduğu öğrenilirken 1.5 milyon kişiye halen elektrik verilemiyor. Vietnam'daki kıyı kasabalarından yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken, başkent Hanoi'de dahil ülkenin kuzeyindeki 12 eyalette okullar geçici olarak kapatıldı.

Kaynak: İHA

Vietnam, Güncel, Dünya, Son Dakika

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