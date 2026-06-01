Vietnam'dan Hindistan'a BrahMos Anlaşması

Vietnam hükümetinin, BrahMos füze sistemi tedarik etmek üzere Hindistan ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, 30 Mayıs'ta Singapur'da düzenlenen "Shangri-La Dialogue" kapsamında yaptığı açıklamada, Vietnam'ın, ülkesinden BrahMos füze sistemi satın aldığını doğruladı.

Singh, "Anladığım kadarıyla hem Endonezya hem Vietnam ile anlaşma son aşamaya gelmiş durumda. Hatta Vietnam konusunda anlaşmanın çoktan imzalandığını biliyorum. Muhtemelen kamuoyuna duyurulmadı ama imzalandı." diye konuştu.

Hindistan'ın savunma alanındaki çalışmalarını anlatan Singh, ülkesinin bu alanda kapsayıcı ve güvenilir ortaklıklar kurmayı hedeflediğini belirtti.

Sistem

BrahMos füze sistemleri, Hindistan ile Rusya arasında bir ortak girişim olan ve merkezi başkent Yeni Delhi'de bulunan "BrahMos Aerospace" tarafından geliştiriliyor.

Hindistan ordusu tarafından uzun süredir kullanılan füzeler, denizaltı, gemi ve uçaklardan veya karadan fırlatılabiliyor.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri ile Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan BrahMos füzesinin hızı ses hızının 2,8 katını buluyor.