Kaçak sigara balonları ülkenin başkentini kaosa sürükledi

22.10.2025 10:28
Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki havalimanı, Belarus'tan gelen kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonları nedeniyle gece boyunca uçuşlara kapatıldı. Yaklaşık 30 uçuş ve 4 bin yolcu bu durumdan etkilenirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius ile aynı adı taşıyan havalimanı, Belarus'tan ülkeye kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonları nedeniyle gece boyunca uçuşlara kapatıldı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, ülke hava sahasına gelen onlarca kaçakçı balonunun tespit edilmesi üzerine dün gece yerel saatle 22.00'den itibaren Vilnius Havalimanında hava trafiği askıya alındı.

30 UÇUŞ VE 4 BİN YOLCU ETKİLENDİ

Yaklaşık 30 uçuş ve 4 bin yolcu bu durumdan etkilenirken, havalimanı faaliyetlerine yerel saatle 06.30'dan itibaren yeniden başlandı. Şu ana kadar 5 balonun yeri tespit edildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, yaklaşık 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

ORGANİZE SUÇ KAPSAMINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Vladislavas Kondratovicius, meteoroloji balonlarıyla yapılan kaçakçılık vakalarının organize suç kapsamında soruşturulduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, hava balonlarının Belarus'taki birden fazla noktadan koordineli operasyon kapsamında gönderildiğini vurguladı. Vilnius Havalimanı, Belarus'tan balonlarla taşınan kaçak sigaralar nedeniyle 5 Ekim'de de uçuşlara kapatılmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

11:35
