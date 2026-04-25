İnegöl'de freni boşalan vinç dereye uçtu; sürücü hayatını kaybetti
İnegöl'de freni boşalan vinç dereye uçtu; sürücü hayatını kaybetti

25.04.2026 14:57
BURSA'nın İnegöl ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen vincin dereye uçtuğu kazada araçtan atlayarak yaşamını yitiren sürücü Kemal Doyan (44), toprağa verildi. Doyan'ın eşinin 4'üncü çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Doyan yönetimindeki 16 0208 030 plakalı vinç, yokuş aşağı indiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan vinç, Yusuf A. idaresindeki 16 BBP 055 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 600 metre daha ilerleyip dereye uçarak devrildi. Dereye uçmadan 50 metre önce araçtan atlayan Doyan, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alıp olay yerine gelen Kemal Doyan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Doyan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Kemal Doyan'ın cenazesi, öğle vakti Göçmen Camisi'nde kılınan namazın ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kemal Doyan'ın eşi Merve Doyan'ın 4 aylık hamile olduğu, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 15:39:42.
