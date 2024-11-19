Vincin Sepetinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Vincin Sepetinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de spor salonu inşaatında vincin sepetinin kırılması sonucu düşen inşaat işçisi Recep Özer (35) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.11.2024 16:33
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1) VİNCİN SEPETİNDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

ESKİŞEHİR'de spor salonu inşaatında vincin sepetinin kırılması sonucu 15 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Recep Özer (35) hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki spor salonu inşaatında meydana geldi. İşçi Recep Özer, üzerinde bulunduğu vincin sepetinin kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Özer'in düştüğünü gören diğer inşaat işçileri, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özer'in cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Recep Özer, Eskişehir, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İnşaat, Hukuk, Spor, Son Dakika

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