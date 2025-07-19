Viranşehir'de Aile Kavgası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi 1575. Sokak'ta, boşanmış bir çiftin çocukları hakkında konuşmak için bir araya gelen iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada Eyyüp Kaya (45), Fatma Kaya (63), Yusuf Kaya (47), Mahmut Kaya (38) ve Faruk Ablay (42) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.