Viranşehir'de kalp krizinden ölen Jandarma Uzman Çavuş Murat Memili Seydişehir'de defnedildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Murat Memili, Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi. Memili'nin cenazesi, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından memleketi Taraşçı Mahallesi'ne getirildi ve Bayır Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Murat Memili, Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.
Memili'nin cenazesi, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Taraşçı Mahallesi'ne getirildi.
Memili'nin cenazesi, Bayır Camisi'nde kılınan namazın ardından Taraşçı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Memili'nin yakınları ile Kaymakam Kadri Akın Gözel, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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