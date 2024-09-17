Viranşehir'de Polis Darbı Soruşturması - Son Dakika
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Viranşehir'de Polis Darbı Soruşturması

Viranşehir\'de Polis Darbı Soruşturması

Viranşehir'de motosiklet sürücüsüne orantısız güç kullanıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

17.09.2024 13:32
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polislerin denetim sırasında durdurdukları motosiklet sürücüsü İ.A.'ya (25) çıkan tartışmada darbedip orantısız güç kullandıkları iddiaları üzerine kaymakamlık idari soruşturma başlattı.

Viranşehir'de motosikletli polis timleri, yaptıkları denetimde motosiklet sürücüsü İ.A.'yı durdurarak arama yapmak istedi. Daha önce suç kaydı olduğu ileri sürülen İ.A. ile polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 polis memuru, İ.A.'yı iddiaya göre yol kenarında orantısız güç kullanarak darbetti. Olay, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Viranşehir Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bazı polis memurlarının bir vatandaşı orantısız güç kullanarak darbettiğine ilişkin iddialar hakkında Kaymakamlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış olup konu titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Gözaltına alınan İ.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: DHA

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