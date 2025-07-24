Viranşehir\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı jandarma ekiplerince Viranşehir ilçesinde 3 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 4 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kilogram kubar esrar, 197 gram toz esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 4 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli silahlara ait 424 mermi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 3 zanlının gözaltına alındığını ifade etti.
Şıldak, işlemleri tamamlanan 2 şüphelinin tutuklandığını, 1 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.
Jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerce, toprağın altındaki sulama borularının içerisinde ve taşların arasında uzun namlulu silahların ele geçirilmesi görülüyor.
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