Viranşehir ve Ceylanpınar\'da Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 11 bin 20 paket sigara, 190 elektronik sigara, 9 kilogram nargile tütünü, 54 kilogram çay ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
