Viranşehirli öğrenci karikatür yarışmasında dereceye girdi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8. sınıf öğrencisi Fatmanur Atıcı, karikatür yarışmasında birinci oldu.

Viranşehir Anıt Şehit Atiye Türk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Fatmanur Atıcı, Boyabat Gençlik Merkezi ve Boyabat Akademi Spor Kulübü tarafından düzenlenen, deprem temalı yarışma da 698 eser arasından birinci oldu.

Atıcı, yarışmada birinci olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, kendisini bu süreçte destekleyen herkese teşekkür etti.