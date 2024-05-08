Virginia Üniversitesi Öğrencileri, Gösteri Yönergesindeki Değişiklik ve Polis Müdahalesi Nedeniyle Okul Yönetimine Güvenini Kaybetti - Son Dakika
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Virginia Üniversitesi Öğrencileri, Gösteri Yönergesindeki Değişiklik ve Polis Müdahalesi Nedeniyle Okul Yönetimine Güvenini Kaybetti

Virginia Üniversitesi Öğrencileri, Gösteri Yönergesindeki Değişiklik ve Polis Müdahalesi Nedeniyle Okul Yönetimine Güvenini Kaybetti

Virginia Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrenciler, gösteri yönergesinin ani değişiklikle Gazze dayanışma kampı çadırlarına polisin müdahalesine yol açmasından dolayı okul yönetimine güvenlerini kaybettiklerini ifade etti. Rektör Jim Ryan, öğrencilerin tepkisini anladığını belirterek güvenin yeniden kazanılmasının zor olduğunu söyledi.

08.05.2024 20:23
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NEW ABD'de Virginia Üniversitesinin (UVA) gösteri yönergesinde yaptığı ani değişiklik ve sonrasında Filistin destekçilerinin gösterisine polisin müdahale etmesi, öğrencilerin okul yönetimine güvenini sarstı.

Virginia Üniversitesi Rektörü Jim Ryan, hafta sonu okul kampüsündeki Filistin'e destek gösterilerinde yaşananlarla ilgili düzenlediği çevrim içi toplantıda, öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.

Toplantıda gösteri düzenleme hakkını savunan öğrenciler, Rektör Ryan'a, gösteri yönergesinin son dakika değiştirilerek kampüsteki Gazze dayanışma kampı çadırlarına polisin müdahalesine yol açılması sonucu yaşadıkları hayal kırıklığını ve güven kaybını ifade etti.

Ryan da öğrencileri anladığını belirterek, "Cumartesi günü bu güvenin bir kısmını kaybettiğimizin ve yeniden kazanmanın çok zor olduğunun tamamen ve acı bir şekilde farkındayım." dedi.

Sözlerine, "Aynı zamanda bir başkan olarak tüm toplumun çıkarına olacağını düşündüğüm kararlar alma yükümlülüğüm var." ifadesiyle devam eden rektör, her bir yasa, yönerge veya politikayı net şekilde açıklamanın zor ve karmaşık olduğunu savundu.

Ryan, farklı etkinliklerde farklı izin yönergelerinin uygulanmasının kafa karışıklığı yarattığını kabul etti.

Toplantıda hazır bulunan UVA Polis Şefi Timothy Longo da Filistin'e destek gösterisine müdahaleye "güvenliğin endişe verici hale gelebileceğini" gerekçe gösterdi.

Olay

UVA'da bir süredir devam eden Filistin'e destek gösterileri ve okul kampüsünde kurulan Gazze dayanışma kampı çadırları, 4 Mayıs Cumartesi günü polis zoruyla dağıtılmıştı.

Okul yetkililerin "yasa dışı toplanma" olarak nitelendirdiği barışçıl gösteriye müdahale etmek için yerel polis ve eyalet polisi çağrılmış ve 27 gösterici gözaltına alınmıştı.

Okulun gösteri yönergesi konusundaki kafa karışıklığı gerilimi daha da artırmış, polisin müdahalesinden birkaç dakika önce okulun gösteri kurallarını değiştirdiğine dair iddialar sosyal medyada ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Virginia Üniversitesi Öğrencileri, Gösteri Yönergesindeki Değişiklik ve Polis Müdahalesi Nedeniyle Okul Yönetimine Güvenini Kaybetti - Son Dakika

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