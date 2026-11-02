Visakhapatnam'da rafineri patlaması sonrası zift tankı alev aldı, can kaybı bildirilmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Visakhapatnam'da rafineri patlaması sonrası zift tankı alev aldı, can kaybı bildirilmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Visakhapatnam kentindeki rafineride meydana gelen patlamanın ardından zift tankında yangın çıktı. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bildirilmedi; yetkililer yangının tankla sınırlı kaldığını, rafinerinin diğer bölümlerini tehdit etmediğini söyledi.

Hindistan'ın liman kenti Visakhapatnam'daki bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından büyük çaplı yangın çıktı.

NDTV televizyonunun haberine göre, gece saatlerinde Hindustan Petroleum Corporation Limited'e ait rafineride patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan büyük çaplı yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın çevredeki mahallelerin üstünü kapladığı yangında, şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bildirilmedi.

Yetkililer, yangının rafinerideki zift tankında başladığını ifade etti.

Visakhapatnam Emniyetinden Komiser Shankhabrata Bagchi, yangının tankla sınırlı kaldığını ve rafinerinin diğer bölümleri için tehdit oluşturmadığını söyledi.

İtfaiye ve acil müdahale ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
HindistanGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Bülent Şakrak’tan evlilik müjdesi 17 yaş küçük sevgilisi hakkında konuştu Bülent Şakrak'tan evlilik müjdesi! 17 yaş küçük sevgilisi hakkında konuştu
Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı Süper Lig’de inanılmaz bahis skandalı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig'de inanılmaz bahis skandalı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
23:16
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
22:56
İstanbul’da yol çöktü, taksi çukura düştü
İstanbul'da yol çöktü, taksi çukura düştü
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 00:14:19. #7.13#
SON DAKİKA: Visakhapatnam'da rafineri patlaması sonrası zift tankı alev aldı, can kaybı bildirilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android