BRATİSLAVA, 24 Kasım (Xinhua) -- Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Bratislava Kalesi'nde düzenlenen Vişegrad Grubu ülkeleri ve Avusturya başbakanları toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Macaristan Başbakanı Peter Magyar (soldan sağa), 23 Kasım 2026.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, pazartesi günkü basın toplantısında, Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubu'nun ve Avusturya'nın, 2028-2034 dönemi için önerilen Avrupa Birliği bütçesini kabul edilemez bulduğunu söyledi. (Fotoğraf: TASR/Martin Bauman/Xinhua)