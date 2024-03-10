Viyana\'da İsrail\'in Gazze saldırılarına karşı hüzün yürüyüşü düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 31 bine yakın Filistinli için "hüzün yürüyüşü" düzenlendi.
Başkentin önemli caddelerinden Mariahilfer'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Çocuklar katledilmesine son", "Hemen ateşkes", "Özgür Gazze" yazılı pankartlar açtı.
Sessiz yürüyüşte hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen mum ışıkları taşıyan göstericiler, yaşamını yitiren çocuklara dikkati çekmek için de sembolik kefenler taşıdı.
Slogan atılmayan hüzün yürüyüşüne katılan Dr. Said Albinni, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla yürüyüşe katıldığını belirterek, elinden çok fazla bir şey gelmediğini, en azından bu gösterilere katılarak destekte bulunmak istediğini söyledi.
"Emsalsiz bir insani felaket söz konusu"
Albinni, "Gazze'de yaşanan bir insani felaket. Çocuklar açlıktan yaşamlarını yitiriyor. İnsanların kafalarını sokacak bir çatıları yok. Yaralılara kimse yardımcı olamıyor. Burada yaşananları detaylı bir şekilde anlatmama sanırım çok da gerek yok. Siz zaten her gün haberlerde görüyorsunuz. Emsalsiz bir insani felaket söz konusu." görüşünü paylaştı.
Refah'ta yardım almaya çalışan Filistinlilerin İsrail saldırıları nedeniyle hayatlarını kaybetmesinin büyük bir felaket olduğunu belirten Albinni, "Daha büyük felaket ise dünya bu olanları seyrediyor ve buna karşı hiçbir şey yapmıyor. Bu beni çok üzüyor. Anlaşılan o ki insani değerler, insan yaşamı, bazı ülkeler ya da bazı etnik gruplar söz konusu olunca aynı değerde değil. Bu çok yazık, bu yaşanan haksızlık beni derinden sarsıyor." şeklinde konuştu.
"Ayrım yapılmaksızın sivillerin öldürülmesi savaş suçudur"
İrlandalı Fedelma Smith de Refah'ta yardımları bekleyen Filistinli sivillerin öldürülmesinin savaş suçu olduğunu belirterek, "Ayrım yapılmaksızın sivillerin öldürülmesi savaş suçudur." dedi.
Smith, Batının bu olanlara karşı hiçbir şey yapmamasının korkunç olduğunu söyledi.
ABD'nin yardım ulaştırmak için geçici bir liman yapmasının tamamen faydasız olduğunu kaydeden Smith, yapılmaya çalışılanın insani yardım yapıyormuş gibi görünmek olduğunu dile getirdi.
Toplandıkları noktadan harekete gecen göstericiler, Mariahilfer Caddesi üzerinden Kahramanlar Meydanı'na kadar sessiz bir şekilde yürüdü.???????
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