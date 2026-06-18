Viyana'da Protesto Konseri: 2 Gazzeli Çocuğa Protez - Son Dakika
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Viyana'da Protesto Konseri: 2 Gazzeli Çocuğa Protez

Viyana\'da Protesto Konseri: 2 Gazzeli Çocuğa Protez
18.06.2026 17:23
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İsrail'in Eurovision'a katılımını protesto eden konserle toplanan bağışlarla 2 Gazzeli çocuğa protez takıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etmek amacıyla "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla düzenlenen alternatif konser kapsamında toplanan bağışlarla, İsrail saldırılarından etkilenen 2 Gazzeli çocuğa protez bacak takıldı.

Filistin Dayanışması Avusturya'dan yapılan açıklamaya göre, konser kapsamında toplanan bağışlar, Gazzeli 13 yaşındaki Anan ve 16 yaşındaki Mu'in'in tedavisi için harcandı.

Bir grup aktivist, İsrail saldırılarının mağduru 2 Gazzeli çocuk ve onların aileleriyle tanışmak ve protez bacakların takılma sürecini izlemek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Aktivistlerin aktardığına göre, 13 yaşındaki Anan, ciddi bir fiziksel engelle dünyaya geldi. Çocuğun annesi ise bu durumun, İsrail'in geçmişte Gazze'ye yaptığı saldırılarda kullandığı beyaz fosfor bombasından kaynaklandığını söyledi.

Doğduğundan itibaren proteze ihtiyaç duyan Anan, futbol oynamak istediğini anlattı.

İsrail ordusunun, Mayıs 2025'te Gazze'ye düzenlediği bir tank saldırısında bacağını kaybeden Mu'in de protezlerine alışıp bir gün tekrar futbol oynamayı hayal ediyor. Satranç oynamaktan da büyük keyif aldığını aktaran Mu'in, ileride bilgisayar mühendisi olmak istiyor.

"Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" konseri

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etmek amacıyla 15 Mayıs'ta alternatif konser düzenlenmişti.

"Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katılmıştı.

İsrail'in Eurovision'a katılımına yönelik tepkileri görünür kılmayı ve Filistin'e destek mesajı vermeyi amaçlayan konserde, Gazze'deki soykırım, işgal ve insani duruma dikkati çeken performanslar sergilenmişti.

Konserden elde edilen gelir ve yapılan bağışlarla Filistinli çocukların tedavisinin üstlenileceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Viyana'da Protesto Konseri: 2 Gazzeli Çocuğa Protez - Son Dakika

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