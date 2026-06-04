Viyana Üniversitesi'ne Akademik Boykot Çağrısı - Son Dakika
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Viyana Üniversitesi'ne Akademik Boykot Çağrısı

04.06.2026 17:10
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Öğrenciler, Viyana Üniversitesi'nin Gazze'deki soykırıma ortak olmaması için boykot uygulamalı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce öğrenci, Viyana Üniversitesini İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ortak olmaya son verip akademik boykot uygulamaya çağırdı.

"Filistin için Viyana Üniversitesi" topluluğu tarafından düzenlenen "genel kurula" birçok akademisyenin yanı sıra yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

Topluluktan yapılan açıklamada, Viyana Üniversitesinin Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı yapmak yerine akademik boykot uygulaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Kudüs İbrani Üniversitesi ile ortaklık yoluyla Viyana Üniversitesinin, İsrail ordusu ve istihbarat birimlerini destekleyen eğitim programları sunan bir kurumla işbirliği yaptığı belirtildi.

Söz konusu üniversitenin kampüsünün bir kısmının uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edilmiş Doğu Kudüs topraklarında yer aldığı hatırlatılarak, bu kapsamda Kudüs İbrani Üniversitesi ile ortaklığın sonlandırılması ve İsrail'in katıldığı projelerin durdurulması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki tüm üniversiteleri hedef alarak kullanılamaz hale getirdiği aktarılan açıklamada, binlerce öğrenci ile öğretim görevlisinin hayatını kaybetmesine neden olduğu hatırlatıldı.

Filistin'e yönelik bir "eğitim soykırımı" yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Bu bağlamda Viyana Üniversitesi, Gazze'nin akademik yaşamının korunması ve yeniden inşası için uzun vadeli, maddi ve kurumsal olarak sağlam temellere dayanan destek sağlamayı taahhüt etmelidir." ifadelerine yer verildi.

Mali desteğin yanı sıra sürgündekiler dahil Gazze'deki öğrencilerin eğitimlerine devam edilebilmeleri için üniversiteye kabul edilmeleri çağrısı yapıldı.

Son iki yılda Filistin'le dayanışma içerisinde olan kişilere karşı üniversite yönetiminin baskı uyguladığı vurgulanan açıklamada, öğrencilerin Gazze'deki soykırımı özgürce tartışabildiği bir zeminin sağlanması gerektiği belirtildi.

"Emperyalist savaşları meşrulaştırarak bunların normalleşmesini destekleyen" Viyana Üniversitesinin sivil araştırmaya yönelmesi talep edildi.

Öte yandan, Avusturya'daki Müslüman karşıtlığının tüm yerleşik partilerde görüldüğü belirtilerek, kurumlarda yapısal olarak Müslümanlara yönelik ayrımcılık yapıldığı kaydedildi.

Viyana Üniversitesinin bu ortamın oluşmasında "sözde bilimsel olarak meşrulaştırılmasında" önemli rol oynadığına işaret edilerek, bu yüzden Müslüman karşıtı kampanyalara son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Eğitim, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana Üniversitesi'ne Akademik Boykot Çağrısı - Son Dakika

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