Vize Belediyesi Yaz Spor Kursları Açacak - Son Dakika
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Vize Belediyesi Yaz Spor Kursları Açacak

Vize Belediyesi, 6-14 yaş öğrencilere yönelik yaz dönemi spor kursları açacağını duyurdu. Belediye Başkanı Ercan Özalp, öğrencilerin tatil döneminde hem eğlenceli vakit geçirmelerini hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunmalarını amaçladıklarını belirtti. Kurslarda voleybol, tenis ve kız futbolu gibi sporlar yer alacak. Kayıtların 28 Haziran Cuma günü sona ereceği bildirildi. Ayrıca Vize ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldığı da açıklandı.

13.06.2024 16:58
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Vize Belediyesince yaz spor kursları açılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, 6-14 yaş öğrencilere yönelik yaz dönemi spor kursları açılacağını belirtti.

Öğrencilerin tatil döneminde hem kaliteli vakit geçirmeleri hem de sportif faaliyetlere katılarak sosyal gelişimlerine katkı da bulunmalarını sağlamak istediklerini aktaran Özalp, voleybol, tenis ve kız futbolu kursları verileceğini kaydetti.

Özalp, kurs kayıtlarının 28 Haziran Cuma sona ereceğini bildirdi.

İlaçlama çalışması

Vize ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, haşere ve sineklerin sıcaklığa bağlı olarak arttığı belirtildi.

Ekiplerin özel araçlarla cadde ve sokaklarda ilaçlama yaptığı aktarılan açıklamada, çalışmaların özellikle sinek ve larva üreme alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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