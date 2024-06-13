Vize Belediyesi Yaz Spor Kursları Açacak

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Vize Belediyesince yaz spor kursları açılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, 6-14 yaş öğrencilere yönelik yaz dönemi spor kursları açılacağını belirtti.

Öğrencilerin tatil döneminde hem kaliteli vakit geçirmeleri hem de sportif faaliyetlere katılarak sosyal gelişimlerine katkı da bulunmalarını sağlamak istediklerini aktaran Özalp, voleybol, tenis ve kız futbolu kursları verileceğini kaydetti.

Özalp, kurs kayıtlarının 28 Haziran Cuma sona ereceğini bildirdi.

İlaçlama çalışması

Vize ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, haşere ve sineklerin sıcaklığa bağlı olarak arttığı belirtildi.

Ekiplerin özel araçlarla cadde ve sokaklarda ilaçlama yaptığı aktarılan açıklamada, çalışmaların özellikle sinek ve larva üreme alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yürütüldüğü kaydedildi.