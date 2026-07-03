Vize'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Vize'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

03.07.2026 11:41
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde halk plajında erkek cesedi bulundu, kimliği tespit edilemiyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Halk plajında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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