Vize\'de Denize Giriş 2 Gün Yasaklandı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.
Vize Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde plajlarda 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.
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