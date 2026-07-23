Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesindeki tüm plajlarda bugün denize girme yasağı getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenirken, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Vize'de Denize Girme Yasağı - Son Dakika
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