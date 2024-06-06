Kaçak yollarla getirilen 4 küçükbaş hayvana 73 bin 143 lira ceza - Son Dakika
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Kaçak yollarla getirilen 4 küçükbaş hayvana 73 bin 143 lira ceza

Kaçak yollarla getirilen 4 küçükbaş hayvana 73 bin 143 lira ceza

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 4 küçükbaş hayvana el konuldu. Hayvanlar mezbahada kesildikten sonra sahibine teslim edilirken, hayvan sahibine 73 bin 143 lira idari ceza uygulandı.

06.06.2024 17:33
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Kırklareli'nin Vize ilçesine kaçak yollarla 4 küçükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 73 bin 143 lira idari ceza uygulandı.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir çiftlikte küpesiz hayvanların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kontrollerde "Şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 4 küçükbaş hayvana el koydu.

Hayvanlar mezbahalarda kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibine 73 bin 143 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Vize, Tarım, Kaçakçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak yollarla getirilen 4 küçükbaş hayvana 73 bin 143 lira ceza - Son Dakika

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