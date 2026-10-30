Vize'de kan bağışına destek veren jandarma komutanına teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
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Vize'de kan bağışına destek veren jandarma komutanına teşekkür belgesi verildi

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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, kan bağışı kampanyasına desteği nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selahi Kayar'a teşekkür belgesi verdi. Vize Devlet Hastanesinde yenilenen röntgen cihazı da vatandaşların hizmetine sunuldu.

Vize'de kan bağışı kampanyasına destek sağlayan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selahi Kayar'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, ilçede "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" temasıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası sürecinde gösterdiği duyarlılık ve katkılardan dolayı İlçe Jandarma Komutanı Kayar'a teşekkür belgesi verdi.

Kaymakam Balaban, kan bağışının hayat kurtarma yolundaki önemine değinerek, kampanyaya destek veren tüm jandarma personeline teşekkür etti.

Röntgen cihazı yenilendi

Vize Devlet Hastanesinde yenilenen röntgen cihazı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Batuhan Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, hastanedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Yeni cihazın hizmete alınmasıyla çekimlere başlandığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Modern görüntüleme teknolojisiyle donatılan cihazımız sayesinde daha net ve kaliteli görüntüler elde edilerek tanı süreçlerinin desteklenmesi ve sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Vize Devlet Hastanesi olarak teknolojik altyapımızı güçlendirerek vatandaşlarımıza daha kaliteli, güvenilir ve etkin sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA
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