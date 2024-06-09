Vize\'de Şairler Projesi Etkinliği Gerçekleştirildi

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Vize ilçesinde "Vize'nin Şairleri Projesi" kapsamında şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Ercan Özalp, Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile öğrenci velileri katıldı.

Akdemir, konuşmasında, "Vize'nin Şairleri" projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okuyarak şarkıları seslendirdi.

Yaya geçitleri yenileniyor

Vize Belediyesi yaya geçitlerini yeniliyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, ilçedeki yaya geçitlerinde çizgi yenileme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Özalp, ekiplerin okul önlerindeki geçitler başta olmak üzere tüm geçitleri yenileyeceğini ifade etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi ile Lüleburgaz ilçesinin Yıldırım ve Dere mahallelerine 10 Haziran Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Cumhuriyet Mahallesi'nde 08.00-16.00, Yıldırım ve Dere mahallelerinde ise 08.30-10.00 saatlerinde uygulanacak.