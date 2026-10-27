Vize'de TÜBİTAK 4006 başvuruları için okul temsilcilerine toplantı yapıldı - Son Dakika
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Vize'de TÜBİTAK 4006 başvuruları için okul temsilcilerine toplantı yapıldı

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Vize\'de TÜBİTAK 4006 başvuruları için okul temsilcilerine toplantı yapıldı
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Kırklareli Vize'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları 13. Dönem Çağrısı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Namık Kemal Ortaokulundaki toplantıda Vize ve Pınarhisar okul temsilcilerine başvuru adımları anlatıldı, 13 Kasım Cuma sona erecek süreç ele alındı.

Kırklareli'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları 13. Dönem Çağrısı kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vize ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulunda düzenlenen toplantıda, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi TÜBİTAK İl Temsilcisi Gamze Pekkan, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde görev yapan okul temsilcilerine sunum yaptı.

Toplantıda, 13 Kasım Cuma günü sona erecek başvuru süreci öncesinde yürütülen çalışmalar ele alınarak başvuru adımları değerlendirildi.

Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve proje kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan fuarlara yönelik toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Namık KemalPınarhisarKırklareliTübitakEğitimGüncelBilimVizeSon Dakika

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