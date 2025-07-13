Vize\'de Yeni Anaokulu İnşaatı İncelendi

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Hatice- İsmail Adıgüzel Anaokulu inşaatında incelemede bulundu.

Balaban, inşaatı gezerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'den bilgi aldı.

Hayırseverin desteği ile ilçeye 8 derslikli anaokulunun kazandırıldığını ifade eden Balaban, inşaatın hızla devam ettiğini belirtti.

Balaban, inşaatın tamamlanmasıyla ilçedeki okul öncesi eğitim kapasitesine önemli bir katkı sağlanacağını kaydetti.

Eğitime yapılan her katkının geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu ifade eden Balaban, hayırsever aileye teşekkür etti.

Kaymakam Özderin'den aile ziyareti

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, şehit jandarma uzman çavuş Hüseyin Karataş'ın İslambeyli köyündeki ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Özderin, ailenin isteklerini dinledi.

Özderin, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.