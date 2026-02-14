Vize Dolandırıcılığı Operasyonu: 12 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vize Dolandırıcılığı Operasyonu: 12 Tutuklama

Vize Dolandırıcılığı Operasyonu: 12 Tutuklama
14.02.2026 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzenlenen operasyonda vize dolandırıcılığı yapan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı.

AYDIN merkezli vize dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışı vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, resmi vize başvuru sitelerinin kopyalanarak sahte internet siteleri oluşturulduğu ve bu siteler üzerinden vatandaşlardan "vize ücreti" adı altında para talep edildiği belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle 60 kişiyi dolandırarak yaklaşık 1 milyon 700 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bilecik ve Tekirdağ'da salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüpheliler tarafından kullanılan 6 sahte internet sitesine erişim engeli getirildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheden 12'si tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Ekonomi, Güncel, Aydın, Vize, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vize Dolandırıcılığı Operasyonu: 12 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

00:03
Küçükçekmece’de trafikte ’kaynak’ tartışması Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' tartışması! Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 00:23:05. #7.11#
SON DAKİKA: Vize Dolandırıcılığı Operasyonu: 12 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.