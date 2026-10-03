Vize Kaymakamı tarım müdürünü, Kofçaz Kaymakamı iki yaşlıyı ziyaret etti - Son Dakika
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Vize Kaymakamı tarım müdürünü, Kofçaz Kaymakamı iki yaşlıyı ziyaret etti

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Vize Kaymakamı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Seyide Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek bilgi aldı. Kofçaz Kaymakamı ise Elmacık köyünde 98 ve 97 yaşındaki iki yaşlıyı evlerinde ziyaret etti; ziyarete Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı da eşlik etti.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Seyide Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Balaban, ziyarette Yılmaz ile bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar ve ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yılmaz'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Balaban, çalışmalarında başarılar diledi.

Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kaymakam Balaban'a teşekkür etti.

Kofçaz Kaymakamı Ünlü'den hane ziyaretleri

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Elmacık köyünde ikamet eden yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Cevat Atalay'ın da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Ünlü, 98 yaşındaki Hatice Yakıt ve 97 yaşındaki Recep Ülker ile aileleriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde yaşlıların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Ünlü, yaşlıların tecrübelerinin toplum için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Kaymakam Ünlü, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ve gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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