Vladivostok'taki Yangında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

VLADİVOSTOK, 26 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Amur Gaz Kimya Kompleksi'nde salı günü çıkan yangında, 6'sı Çin vatandaşı 7 kişi hayatını kaybetti. Yangında 152 kişi yaralanırken, 9 Çin vatandaşından ise hala haber alınamıyor.

Kompleks çarşamba günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yaralıların bir kısmını federal sağlık kurumlarına nakledecek askeri nakliye uçağı olay yerine sevk edildi.

Açıklamada, 36'sı hastaneye kaldırılan toplam 152 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre, tesisin ana ekipmanlarında herhangi bir hasar meydana gelmedi. Uzmanlar yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Habarovsk'taki Çin Başkonsolosluğu, ölü ve yaralılar arasında bazı Çin vatandaşlarının da bulunduğunu doğruladı. Başkonsolosluktan bir çalışma ekibi, gerekli işlemleri yürütmek üzere olay yerine ulaştı.

Amur Gaz Kimya Kompleksi, Rus petrokimya şirketi SIBUR ile Çinli enerji şirketi Sinopec'in ortak projesi olarak inşa ediliyor.