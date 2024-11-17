Karabük'te deplasmanda kazandığı maçın ardından arkadaşının sürpriz evlilik teklifi yaptığı kadın voleybolcu, çifte mutluluk yaşadı.
Voleybol Kadınlar 2. Ligi 7. haftasında Karabük Gençlik Spor ile Bolu Voleybol karşılaştı. Yenişehir Merkez Spor Salonu'ndaki müsabakayı Bolu ekibi 3-1'le kazandı.
Maçın sona ermesinin ardından galip takımın oyuncusu Şeza Demir'e erkek arkadaşı Özhan Öztürk evlilik teklifinde bulundu.
Demir, sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşırırken, maçı izleyen seyirciler de çifti alkışladı.
Son Dakika › Güncel › Voleybolcudan İki Kat Mutluluk! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?